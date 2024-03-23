Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Клемешов высказался о теракте в ТЦ «Крокус Сити Холл»

Олег Клемешов выразил соболезнования родным и близким погибших от теракта в ТЦ «Крокус Сити Холл».

Исполняющий обязанности мэра Новосибирск Олег Клемешов выразил соболезнования родным и близким пострадавших от теракта в подмосковном Crocus City Hall. Его слова приводит администрация города.

«Террористы нанесли подлый удар по мирным жителям в столице нашей Родины. Стреляли в безоружных людей, чтобы посеять панику и ужас в наших сердцах. В результате теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» погибли десятки наших сограждан», — отметил он.

Клемешов добавил, что враги России не добьются своих низких целей.

«Им не сломить дух нашего народа, его сплочённость и веру в победу», — отметил он.

Напомним, губернатор НСО Травников выразил соболезнования жертвам теракта в Crocus City Hall.