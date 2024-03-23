Из-за ремонта теплотрасс в Новосибирске ограничено движение по двум улицам

На двух участках дороги в разных районах Новосибирска ограничено движение из-за ремонтных работ.

В Октябрьском районе водителям придется столкнуться с затруднениями на участке улицы Бориса Богаткова возле здания №82 по улице Кирова. Работы по устранению просадки дорожного полотна, возникшей после ремонта теплосетей, будут проводиться до 30 марта. Об этом сообщили в мэрии.

В Кировском районе подрядчики сузили улицу Урманова на 3 метра в районе здания №6 на улице Обогатительной. До 6 апреля на этом участке будут проводиться работы по ремонту теплотрассы.

Напомним, что на соседнем участке в начале февраля также было ограничено движение из-за ремонта теплотрассы. Водителей просят быть внимательными.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске вузы и школы отменили занятия из-за теракта в «Крокусе».