В Новосибирске вузы и школы отменили занятия из-за теракта в «Крокусе»

По домам отправили учеников технического лицея при СГУГИТ, которые пришли на первую пару.

В Новосибирской области образовательные учреждения в субботу, 23 марта, отменили занятия в связи с терактом в подмосковном ТЦ «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает издание BFM-Новосибирск со ссылкой на родителей учеников нескольких школ и лицеев города.

Учеников технического лицея при СГУГИТ и студентов НГТУ отправили домой после прибытия на занятия. Кроме того, НГУ отменил запланированный на 24 марта День открытых дверей.

Министерство образования Новосибирской области выразило соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате теракта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что появилось видеообращение Владимира Путина к гражданам России после теракта.