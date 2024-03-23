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общество проиcшествия

Минздрав Подмосковья опубликовал первый список погибших после теракта

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

В первом списке погибших числится 37 человек.

Министерство здравоохранения Московской области опубликовало список погибших людей в теракте в Crocus City Hall. В нем 37 имен.

Фото Минздрав Подмосковья опубликовал первый список погибших после теракта 2

Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокусе».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вместе с Московской областью регионы окажут поддержку пострадавшим в трагедии

Напомним, один из арестованных в Брянской области получил ранение и направляется в больницу.

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Дамир Трубников

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