На дороге Новосибирска горела «Волга»

22 марта в Новосибирске вспыхнула отечественная легковушка.

По информации «АиФ-Новосибирск», в Октябрьском районе горела «Волга», о чем сообщали очевидцы происшествия. ЧП произошло на пересечении улиц Добролюбова и Зыряновской. Люди рассказывали, что водитель обжег руки, с огнем боролись спасатели.

Пожар повредил салон и моторный отсек на площади в два квадратных метра. О причинах происшествия не сообщается.

Ранее мы рассказывали, как 21 марта на улице Хилокской в Новосибирске на ходу загорелся автомобиль Kia Sportage. В том случае обошлось без пострадавших.