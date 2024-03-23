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проиcшествия

На дороге Новосибирска горела «Волга»

Фото: АиФ

22 марта в Новосибирске вспыхнула отечественная легковушка.

По информации «АиФ-Новосибирск», в Октябрьском районе горела «Волга», о чем сообщали очевидцы происшествия. ЧП произошло на пересечении улиц Добролюбова и Зыряновской. Люди рассказывали, что водитель обжег руки, с огнем боролись спасатели.

Пожар повредил салон и моторный отсек на площади в два квадратных метра. О причинах происшествия не сообщается.

Ранее мы рассказывали, как 21 марта на улице Хилокской в Новосибирске на ходу загорелся автомобиль Kia Sportage. В том случае обошлось без пострадавших.

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Галина Чебыкина
Журналист

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