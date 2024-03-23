«Нет прощения»: экс-мэр Новосибирска Локоть высказался о теракте в «Крокусе»

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал теракт в Подмосковье ужасной трагедией.

Экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования близким погибших в «Крокус сити холле». Свои мысли о произошедшем он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Нет оправдания терроризму, нет прощения организаторам и исполнителям этого чудовищного преступления. Неминуемая кара постигнет террористов», — говорится в сообщении.

Анатолий Локоть пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, что в результате нападения на фанатов группы «Пикник» перед концертом в «Крокус сити холле» погибло не менее 70 человек. Более сотни пострадавших сейчас находятся в больницах, 60 из них — в тяжёлом состоянии. СибФМ опубликовал страшные кадры последствий теракта.