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общество проиcшествия

Разбитые стёкла и чёрные стены: 6 страшных кадров с места теракта в «Крокусе»

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья

Опубликованы страшные кадры последствий теракта в «Крокус сити холле».

Число погибших в результате теракта в Подмосковье увеличилось до 70 человек. Об этом сообщают в Telegram-канале SHOT. Люди прятались от стрельбы в туалетах, служебных помещениях и комнатах для кормления — там нашли много тел.

«Многие просто задохнулись из-за дыма, на телах нет ранений», — говорится в сообщении.

Как отмечает губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, после теракта в больницах оказалось около 110 взрослых и пять детей. 60 человек находятся в тяжёлом состоянии.

Кадры с места теракта опубликовали в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Фото Разбитые стёкла и чёрные стены: 6 страшных кадров с места теракта в «Крокусе» 2

Фото Разбитые стёкла и чёрные стены: 6 страшных кадров с места теракта в «Крокусе» 3

Фото Разбитые стёкла и чёрные стены: 6 страшных кадров с места теракта в «Крокусе» 4

Фото Разбитые стёкла и чёрные стены: 6 страшных кадров с места теракта в «Крокусе» 5

Фото Разбитые стёкла и чёрные стены: 6 страшных кадров с места теракта в «Крокусе» 6

Фото Разбитые стёкла и чёрные стены: 6 страшных кадров с места теракта в «Крокусе» 7

Напомним, что в новосибирских храмах возносятся молитвы по погибшим в теракте в Crocus City Hall.

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Александр Борисов
журналист

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