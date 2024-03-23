Разбитые стёкла и чёрные стены: 6 страшных кадров с места теракта в «Крокусе»

Опубликованы страшные кадры последствий теракта в «Крокус сити холле».

Число погибших в результате теракта в Подмосковье увеличилось до 70 человек. Об этом сообщают в Telegram-канале SHOT. Люди прятались от стрельбы в туалетах, служебных помещениях и комнатах для кормления — там нашли много тел.

«Многие просто задохнулись из-за дыма, на телах нет ранений», — говорится в сообщении.

Как отмечает губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, после теракта в больницах оказалось около 110 взрослых и пять детей. 60 человек находятся в тяжёлом состоянии.

Кадры с места теракта опубликовали в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Напомним, что в новосибирских храмах возносятся молитвы по погибшим в теракте в Crocus City Hall.