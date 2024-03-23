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общество проиcшествия

Новосибирская филармония отменила концерты после теракта в подмосковном Crocus City Hall

Фото: предоставлено Новосибирской филармонией

В Новосибирской филармонии не состоятся ближайшие концерты.

Концерты, запланированные на 23 и 24 марта в Новосибирской филармонии, были отменены. В настоящее время рассматривается возможность переноса программы, и дополнительная информация о новых датах проведения будет объявлена позднее.

«Новосибирская филармония выражает соболезнования семьям погибших. Сил и выздоровления всем пострадавшим. Мы с вами», — сообщается на сайте филармонии.

Напомним, по последним данным, в теракте в Crocus City Hall погибли 60 человек.

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Дамир Трубников

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