Новосибирская филармония отменила концерты после теракта в подмосковном Crocus City Hall

В Новосибирской филармонии не состоятся ближайшие концерты.

Концерты, запланированные на 23 и 24 марта в Новосибирской филармонии, были отменены. В настоящее время рассматривается возможность переноса программы, и дополнительная информация о новых датах проведения будет объявлена позднее.

«Новосибирская филармония выражает соболезнования семьям погибших. Сил и выздоровления всем пострадавшим. Мы с вами», — сообщается на сайте филармонии.



Напомним, по последним данным, в теракте в Crocus City Hall погибли 60 человек.