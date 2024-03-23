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общество

Новосибирские организаторы рассказали о мерах безопасности на концертах

Фото: Юрий Бабичев / Сиб.фм

Они предполагают, что вскоре поступят новые рекомендации.

Как рассказали Сиб.фм организаторы концертов, работающие в Новосибирске, количество охраны зависит от числа участников мероприятия.

«Вообще я как организатор концертов понимаю, что надо на всех массовых мероприятиях более 300 человек выделять сотрудников полиции не менее двух человек», — отметил собеседник Денис К.

Например, в помещении на три тысячи человек должны находиться 60-80 сотрудников ЧОП. И дежурить две-три машины скорой помощи.

«Ждём до следующей недели наверняка какие-то рекомендации последуют», — рассказал другой организатор Денис А.

Ранее мы писали, что новосибирские танцоры находились в «Крокусе» в день теракта.

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Игорь Кириченко
Журналист

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