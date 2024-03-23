Новосибирцы возлагают цветы в память о погибших в теракте в Подмосковье

В Новосибирске прошла церемония возложения цветов в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холле».

Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева выразила соболезнования и поддержку пострадавшим и их семьям.

«Сибиряки и вся страна вместе с ними. Выражая общую солидарность, предлагаю возлагать цветы у часовни Святителя и Чудотворца Николая. Помоги нам, Господи», — написала Гриднева на своей странице «ВКонтакте».

Собравшиеся собрались у часовни Святителя и Чудотворца Николая, чтобы выразить общую солидарность и помнить о погибших.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Иваново жители хотят сжечь барбершоп, в котором работал один из террористов.