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проиcшествия

После теракта в Москве с погибшими возбуждено уголовное дело

Фото: соцсети

ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о теракте в Московской области.

«По факту происшествия в концертном зале «Крокус Сити Холл» Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК РФ (террористический акт). На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России», — сообщили в главке.

Напомним, вечером 22 марта минимум пять человек в камуфляже открыли стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холл». Здание горит, внутри есть люди — около 200.

На место вылетели вертолеты для тушения пожара, десятки бригад скорой помощи работают на спасении пострадавших.

Как сообщает 112 по информации своего источника, при теракте погибли около 40 человек.

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Галина Чебыкина
Журналист

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