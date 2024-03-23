После теракта в Москве с погибшими возбуждено уголовное дело

ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о теракте в Московской области.

«По факту происшествия в концертном зале «Крокус Сити Холл» Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК РФ (террористический акт). На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России», — сообщили в главке.

Напомним, вечером 22 марта минимум пять человек в камуфляже открыли стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холл». Здание горит, внутри есть люди — около 200.

На место вылетели вертолеты для тушения пожара, десятки бригад скорой помощи работают на спасении пострадавших.

Как сообщает 112 по информации своего источника, при теракте погибли около 40 человек.