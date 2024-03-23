В момент стрельбы в Крокус Сити Холл было много детей

Дети из Вологды и Череповца находились в подмосковном «Крокус Сити Холл» во время теракта.

«Детские соревнования и конкурсы проходили в других залах в «Крокусе», когда началась стрельба — там были дети, которые приехали из Вологды и Череповца. Всех успели эвакуировать, никто не пострадал», — сообщает SHOT.

Напомним, вечером 22 марта минимум пять человек в камуфляже открыли стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холл». Здание горит, внутри есть люди — около 200.

Погибло около 40 человек, среди которых есть несовершеннолетние.