Среди погибших в Крокус Сити Холл в Москве есть несовершеннолетние

В московском Крокус Сити Холл, предварительно, погибли 40 человек, среди них есть подростки или дети.

«Количество погибших увеличилось до 40, среди них есть несовершеннолетние. Тела продолжают выносить из здания. Более 100 человек пострадали», — сообщили в ФСБ.

Напомним, вечером 22 марта минимум пять человек в камуфляже открыли стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холл». Здание горит, внутри есть люди — около 200.

На место вылетели вертолеты для тушения пожара, десятки бригад скорой помощи работают на спасении пострадавших.