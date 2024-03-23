Путину доложили о теракте в Крокус Сити Холл

Президенту РФ Владимиру Путину сообщили о совершенном в Крокус Сити Холл Теракте.

«Путину в первые минуты случившегося в «Крокус сСти холле» было доложено о начале стрельбы, заявил Песков.

Спецслужбы считают, что стрелявшие по людям террористы находятся внутри здания. Внутрь направился спецназ. ГИБДД усиливают огневой поддержкой, квадрат вокруг Крокуса перекрывается.

На данный момент из ТЦ выносят тела погибших, которых около 40, эвакуируют пострадавших.

На месте работают спецслужбы, вертолеты направили на тушение пожара. Собянин выразил соболезнования родным погибших и пострадавших.