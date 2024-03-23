Сдавшая билет на «Пикник» жительница Новосибирска рассказала о трагедии в «Крокусе»

В подмосковном Crocus City Hall произошло нападение террористов вечером 22 марта.

Бывшая жительница Новосибирска Юлия Латыпова рассказала журналистам VN.ru о своем опыте посещения концертов в этом зале. Она рассказала, что в этот раз планировала посетить выступление группы «Пикник», но из-за потери бронирования билета не смогла попасть на концерт.

Юлия выразила свои опасения относительно списка жертв и назвала масштаб трагедии значительным. Она также обратила внимание на пострадавший музей певца Муслима Магомаева в сгоревшем ТЦ, выражая сомнения в возможности восстановления уникальных экспонатов.

По информации правоохранительных органов, задержанные террористы, совершившие нападение, планировали скрыться на территории Украины.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирцы возлагают цветы в память о погибших в теракте в Подмосковье.