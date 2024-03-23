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Украина отрицает свою причастность к теракту в «Крокус Сити Холл»

Фото: Московский Комсомолец

Украина не признает своего причастия к расстрелу людей в «Крокус Сити Холле».

«Украина непричастна к этому теракту», — сказал представитель Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Черняк.

Ранее Белый дом заявил, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.

Добавим, две недели назад посольство США выпустило предупреждение для своих граждан о возможных атаках в местах массового скопления людей в Москве. Тогда нападения прогнозировались в ближайшие 48 часов. На сайте посольства Великобритании в Москве также появилось обновление со ссылкой на сообщение посольства США.

Все произошло 22 марта в «Крокус Сити Холл». Минимум пять человек в камуфляже открыли стрельбу по людям. Есть погибшие, масса пострадавших, здание горит.

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Галина Чебыкина
Журналист

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