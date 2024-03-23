В аэропорту Толмачёва и вокзалах Новосибирской области усилили меры безопасности

Меры безопасности были усилены в аэропорту и на вокзалах Новосибирской области.

В Новосибирской области 23 марта на железнодорожных станциях и вокзале Новосибирск-главный усилили меры безопасности. Меры безопасности были усилены в аэропорту и на вокзалах Новосибирской области. 23 марта РЖД сообщили о повышении безопасности на железнодорожных станциях, включая вокзал Новосибирск-главный. Также были введены ограничения в аэропорту Толмачёво.

Эти меры были приняты после теракта в ТЦ "Крокус Сити Холл" под Москвой, где погибло больше 80 человек. Пассажиры поездов, желающие отказаться от поездки, могут вернуть билеты до 26 марта.

На местах скопления людей работают полицейские. Официально введение дополнительных мер безопасности в Новосибирске не объявлялось.