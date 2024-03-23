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общество

В деревне НСО прокурор помог ускорить расселение опасной аварийки

Фото: прокуратура Новосибирской области

По требованию Исктимской межрайонной прокуратуры расселили аварийный многоквартирный дом в деревне Бердь Мичуринского сельсовета Искитимского района.

Дом на улице Линейной признали аварийным в 2019 году. Мер по расселению чиновники не принимали, хотя находиться людям в помещениях ветхого здания было опасно — оно могло развалиться.

Прокурор направил иск в Искитимский межрайонный суд с требованием обязать администрацию Мичуринского сельсовета расселить аварийку. Власти в процессе разбирательства добровольно исполнили все, чтобы восстановить жилищные права собственников квартир в доме.

Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске в 2024 году снесут аварийный дом на Вяземской.

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Галина Чебыкина
Журналист

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