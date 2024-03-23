В кепке и с бородой: появилось фото предполагаемых террористов в Подмосковье

Опубликован снимок с лицами возможных нападавших в «Крокус сити» 22 марта.

Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» пятеро вооружённых мужчин устроили теракт в «Крокус сити холл». Как отмечают в «РИА Новости», нападавшие могли приехать на белом автомобиле Renault Symbol в старом кузове с тонированным задним стеклом и с Тверскими номерами.

На опубликованной изданием «Коммерсантъ» фотографии видно, что на переднем сиденьи белого авто сидят два человека. Один из них — с бородой, в кепке и похожей на камуфляж одежде.

По последним данным, в результате теракта в Crocus City Hall погибло 60 человек. Около сотни человек госпитализировали.