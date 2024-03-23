В Москве на фоне теракта подскочили цены на такси

Цена на поездки в такси в Москве выросла в полтора и даже два раза после того, как неизвестные обстреляли Крокус Сити Холл.

«Заказов в разы больше, чем людей», — говорится в сообщении «Яндекс Такси» в приложении, передают РИА Новости.

Индикатор спроса горит красным. Стоимость поездки длительностью 40-50 минут превышает три тысячи рублей.

Напомним, вечером 22 марта минимум пять человек в камуфляже открыли стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холл». Здание горит, внутри есть люди — около 200.

На место вылетели вертолеты для тушения пожара, десятки бригад скорой помощи работают на спасении пострадавших.

Как сообщает 112 по информации своего источника, при теракте погибли около 40 человек. Информацию предварительно подтверждают в ФСБ.