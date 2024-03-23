В Москве перед концертом «Пикника» неизвестные открыли стрельбу по людям

Вечером 22 марта в Москве некто открыл огонь по людям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник».

«Стрельба произошла в московском Crocus City Hall перед концертом группы «Пикник». Люди бегут в панике с места происшествия. По предварительным данным, есть раненые», — пишет SHOT.

В комментариях под потом в Telegram-канале люди, представившиеся очевидцами происшествия, писали, что стрелял не один человек.

Люди экстренно эвакуируются по лестницам. Предварительно, множество человек пострадали при стрельбе. На место выдвинулись сотрудники полиции и скорая.

Официальной информации нет.

Ранее мы рассказывали, как в Бердске прожженный уголовник избил приятеля шваброй и стрелял в регбиста.