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недвижимость

В Новосибирске коттедж недалеко от пляжа продают за 72 млн

Фото: novosibirsk.n1.ru

В Заельцовском районе прямо у Оби при наличии 72 млн рублей можно купить жилой коттедж.

В объявлении говорится, что поселок находится на первой линии пляжа, рядом есть зона отдыха. Двухэтажный дом площадью 276,5 квадратных метров вместил в себя: на первом этаже — холл, гардеробную, кухню-гостиную, санузел с мини сауной, гостевую спальню, на втором этаже находятся мастер-спальня с гардеробной, вторая спальня с санузлом, гардеробная, санузел, бытовая комната. Также есть гараж на два авто с теплым полом и сливом, котельная, подвал.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске самая дешевая квартира стоит 950 тысяч рублей.

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Галина Чебыкина
Журналист

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