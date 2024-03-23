В Новосибирске специалисты НИИТО спасли 13-летнюю девочку со сколиозом

В Новосибирске специалисты Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) успешно провели операцию по 13-летней девочке с серьезными проблемами со здоровьем.

Девочка по имени Ангелина столкнулась с 115-градусным сколиозом и имела кардиостимулятор, что создавало сложности при поиске медицинской помощи.

Семья Ангелины прилагала значительные усилия для улучшения ее состояния, включая посещение санаториев и проведение медицинских процедур. Однако, из-за сложности случая и наличия кардиостимулятора, многие медицинские учреждения отказывались от операции.

После обращения в НИИТО Новосибирска врачи принялись за дело и успешно провели операцию. После вмешательства Ангелина существенно улучшила свое состояние: она выросла на восемь сантиметров, а угол искривления позвоночника уменьшился в четыре раза.

Сейчас девочка находится в стабильном состоянии и начнет реабилитационный процесс, который продлится полгода.

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