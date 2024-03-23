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проиcшествия

В Новосибирске спустя 22 года за убийство осудят мужчину из Самары

Фото: СУ СКР по Новосибирской области

Житель Самарской области вскоре предстанет перед судом за совершенное 22 года назад убийство новосибирца.

По данным следствия, в мае 2002 года в Дзержинском районе тогда еще 30-летний обвиняемый зарезал 37-летнего знакомого и сбежал за пределы региона. Мужчину объявили в федеральный розыск и нашли только в 2023 году — все эти годы он проживал в Самарской области по документам родственника. Обвиняемого этапировали в Новосибирск для проведения следственных и иных процессуальных действий.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Ранее мы рассказывали, как мужчина убил 8-летнего ребенка и жену, а потом покончил с собой в Приморье.

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Галина Чебыкина
Журналист

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