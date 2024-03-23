В Новосибирской области 23 марта «поднапрягутся» флюорографы

Жителей Новосибирской области 23 марта приглашают провериться на туберкулез.

В этот день в поликлиниках организуют акцию регионального Минздрава «Я здоров! Туберкулеза нет». Каждый желающий бесплатно сможет пройти профосмотр и сделать флюорографию. Перед походом в медучреждение нужно записаться: в Новосибирске — здесь, в области — здесь.

Добавим, проходить флюорографию нужно не реже одного раза в год.

Ранее мы рассказывали, что жители Новосибирска в течение марта смогут бесплатно сдать анализы в ВИЧ-статус и гепатит C. В городе будет работать выездная лаборатория. Остановки в марте она совершит на 12 улицах. Организаторами является «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» министерства здравоохранения Новосибирской области при поддержке департамента по социальной политике мэрии Новосибирска.