В ТЦ Питера нашли подозрительный ящик

После теракта в Подмосковье неизвестный черный ящик обнаружили в торговом центре Санкт-Петербурга.

«Неизвестный чёрный ящик обнаружен в петербургском ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте. Людей срочно эвакуируют из помещений, сообщили SHOT очевидцы. Территория оцеплена экстренными службами», — сообщает SHOT.

Напомним, вечером 22 марта минимум пять человек в камуфляже открыли стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холл». Здание горит, внутри есть люди — около 200.

На место вылетели вертолеты для тушения пожара, десятки бригад скорой помощи работают на спасении пострадавших.

Как сообщает 112 по информации своего источника, при теракте погибли около 40 человек. Информацию предварительно подтверждают в ФСБ.