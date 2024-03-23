сегодня
23 марта, 04:12
пробки
0/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 92.61 | eur 100.2
сегодня
23 марта, 04:12
пробки
0/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 92.61 | eur 100.2
сегодня 03:08
проиcшествия

В ТЦ Питера нашли подозрительный ящик

Фото: SHOT

После теракта в Подмосковье неизвестный черный ящик обнаружили в торговом центре Санкт-Петербурга.

«Неизвестный чёрный ящик обнаружен в петербургском ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте. Людей срочно эвакуируют из помещений, сообщили SHOT очевидцы. Территория оцеплена экстренными службами», — сообщает SHOT.

Напомним, вечером 22 марта минимум пять человек в камуфляже открыли стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холл». Здание горит, внутри есть люди — около 200.

На место вылетели вертолеты для тушения пожара, десятки бригад скорой помощи работают на спасении пострадавших.

Как сообщает 112 по информации своего источника, при теракте погибли около 40 человек. Информацию предварительно подтверждают в ФСБ.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Чебыкина
Журналист

Читайте в