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Забаррикадировались в гримерке: музыканты «Пикника» сначала не поняли, что началась стрельба

Фото: vk.com Пикник

22 марта перед концертом рок-группы «Пикник» в московский «Крокус Сити Холл» воравались вооруженные люди и открыли огонь по толпе.

«Мы даже не поняли, что стреляют. Думали, не те спецэффекты сработали», — цитирует артистов 112.

Музыканты забаррикадировались в гримерке, затем их вывели под звуки раздающихся выстрелов.

Напомним, вечером 22 марта минимум пять человек в камуфляже открыли стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холл». Здание горит, внутри есть люди — около 200.

На место вылетели вертолеты для тушения пожара, десятки бригад скорой помощи работают на спасении пострадавших.

Как сообщает 112 по информации своего источника, при теракте погибли около 40 человек.

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Галина Чебыкина
Журналист

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