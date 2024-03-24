«Если мы не остановим мигрантов, они нас уничтожат»: предсказание Жириновского

Владимир Жириновский говорил об угрозе миграции еще 11 лет назад.

В 2013 году Владимир Жириновский в своей манере пытался обратить внимание на неконтролируемую миграцию, которая угрожает России.

«Если мы не остановим мигрантов, они нас уничтожат. Это не просто приезжие, это молодые до 30 лет, сильные и в основном мужчины. И они все любят воевать», — сказал политик.

22 марта 2024 года произошел теракт в «Крокус Сити Холле». По последним данным, в результате трагедии погибло 137 человек. В Брянской области, недалеко от Украины, задержали 4 совершивших теракт. Они являются гражданами Таджикистана.