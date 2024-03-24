МЧС обновило данные о погибших и пострадавших при теракте в «Крокусе»

В результате теракта в Подмосковье пострадали 152 человека, погибли 133.

По последним данным МЧС России на 24 марта, в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» пострадали 152 человека, 133 погибли. Следственный комитет подтвердил число погибших.

Вечером произошла стрельба и пожар в зале, где должен был пройти концерт.

Позже стало известно, что оружие было заранее спрятано на месте событий. Террористы направились к границе с Украиной, но были задержаны ФСБ. Среди задержанных — 4 исполнителя теракта, которых поймали в Брянской области.

Напомним, сегодня новосибирская школьница записала извинения за насмешку над терактом в «Крокусе».