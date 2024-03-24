Новосибирская школьница записала извинения за насмешку над терактом в «Крокусе»

Школьница из Новосибирска извинилась за песню про теракт в «Крокус Сити Холле».

Новосибирская школьница записала видео с извинениями за насмешку над терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Как сообщил собеседник Сиб.фм, девочка учится в десятом классе образовательного центра «Горностай».

На видео школьница называет свою предыдущую публикацию самым ужасным поступком в жизни.

Директор учреждения не ответила на звонок корреспондента Сиб.фм.

Telegram-канал школьницы, которая записала видео, взломал другой пользователь и удалил все публикации, обратил внимание Сиб.фм

Напомним, накануне Школьница из Новосибирска высмеяла произошедший теракт в Московской области в «Крокус Сити Холле». В комментариях под видео люди оказались крайне недовольны поведением школьницы. Большая часть комментаторов очень грубо высказывается в адрес девочки.

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем национального траура.