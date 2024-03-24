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общество

МЧС объявило штормовое предупреждение на 25 марта в Новосибирской области

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

Ветер от 18 до 30 метров в секунду – штормовой.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области, в регионе объявлено штормовое предупреждение на 25 марта. Синоптики прогнозируют гололед, а порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

По данным Западно-Сибирского УГМС, 25 марта ночью погода будет -3 – -8 градусов, местами может опуститься до -16. Днем синоптики прогнозируют от +1 до +6 градусов.

Напомним, что опубликовали список самых крупных налогоплательщиков Новосибирской области.

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Нина Раневская
Журналист

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