Опубликовано видео теракта в «Крокусе», снятое боевиками из Таджикистана

Все подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле» — граждане Таджикистана.

Жестокое убийство людей в «Крокус Сити Холле» попало на видео, опубликованное террористами, связанными с «Исламским государством»*. Запись была размещена в Telegram-канале Directorate 4, который отслеживает деятельность террористической группировки, а также в новостном агентстве «Амак».

На видео запечатлены моменты, когда террористы стреляют в людей, один из них совершает не менее 10 выстрелов. На полу зала лежат пять тел. После стрельбы один из нападавших подходит к одному из жертв и перерезает ему горло ножом.

Кадры сняты у юго-восточного входа на первом этаже зала. В помещении уже идет дым. Лица террористов замазаны.

По видео можно сделать вывод, что нападавших было как минимум четверо. Их одежда соответствует одежде боевиков, задержанных ФСБ на следующий день после теракта. По данным правоохранительных органов, все задержанные — граждане Таджикистана.

Напомним, ранее МИД Таджикистана выступил с обращением к СМИ после теракта в Подмосковье.

*ИГИЛ — запрещённая в России террористическая организация