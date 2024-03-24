Подросток спас более 100 человек во время теракта в «Крокусе»

Из его группы никто не пострадал.

Как пишет телеграм-канал «Осторожно, новости», во время теракта в «Крокусе» 22 марта 15-летний подросток смог спасти более 100 человек.

Ислам подрабатывал гардеробщиком в зале и изучил инструкцию по безопасности. В момент, когда началась стрельба, он помог людям выбраться из здания через безопасный выход.

Увидев, как толпа пытается уйти в тупик, он направил их за собой. Повел через выставку в служебные помещения и вывел на улицу.

Напомним, что вице-мэр Новосибирска Терешкова возложила цветы в память о погибших в теракте в «Крокусе».