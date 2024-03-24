Вице-мэр Новосибирска Терешкова возложила цветы в память о погибших в теракте в «Крокусе»

Анна Терешкова принесла цветы к мемориалу в память о погибших в теракте.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. В результате трагедии, по последним данным, погибло 133 человека, более 150 пострадали.

Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска, возложила цвета к мемориалу в память о погибших в теракте.

«Нет слов, одна боль! Дети! Простые люди, которые любили, мечтали о будущем!», — написала Терешкова в своем телеграм-канале.

Напомним, что в ТРЦ Новосибирска усилили меры безопасности после теракта в Подмосковье.