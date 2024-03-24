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общество

Пользователи такси стали массово отказываться от услуг мигрантов

Фото: ACT-54 Black

Президент РФ объявил 24 марта днем общенационального траура.

В результате теракта, который произошел в Подмосковье 22 марта, по последним данным, погибло 133 человека, 154 получили ранения.

Как сообщал Следственный комитет, в Брянской области, недалеко от Украины, задержали четверо совершивших теракт в «Крокус Сити Холл». Они являются гражданами Таджикистана.

После этого пользователи такси и других сервисов начали массово отказываться от услуг таджиков.

Хуршеда Хамракулова, глава Таджикского культурного центра, попросила не акцентировать внимание на национальности задержанных, а также не переносить эмоции на представителей других наций.

Напомним, что вице-мэр Новосибирска Терешкова возложила цветы в память о погибших в теракте в «Крокусе».

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Нина Раневская
Журналист

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