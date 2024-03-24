Стала известна судьба новосибирских танцоров, выступавших в «Крокусе»

В Crocus City Hall в Москве произошла трагедия во время проведения чемпионата и первенства России по танцевальному спорту.

22 марта в зале, где проходили соревнования, взорвалось взрывное устройство. Успели выступить 25 пар танцоров из Новосибирска, прежде чем произошла трагедия.

По словам пресс-секретаря министерства спорта Новосибирской области Яны Мажинской, все участники из Новосибирска находятся в безопасности и большинство уже вернулись домой. Томские спортсмены также не пострадали и сейчас решаются вопросы их возвращения домой.

Президент Томской областной федерации танцевального спорта Вячеслав Трубачев сообщил, что все томские участники были эвакуированы вовремя и никто не пострадал. Несмотря на произошедшее, четыре пары уже вернулись в Томск, а остальные решают вопросы с билетами на обратный путь.

Напомним, что вооруженные неизвестные в камуфляже открыли стрельбу по людям в Crocus CIty Hall 22 марта. По данным СК, погибли не менее 133 человек.

Ранее Сиб.фм писал, что школьница из Новосибирска высмеяла теракт в «Крокусе».