Тренер по танцам из Новосибирска рассказала о спасении детей из «Крокуса» во время теракта

Среди них никто не пострадал.

В одном из помещений концертного зала «Крокус Сити Холла» проходил чемпионат России по танцевальному спорту, когда там произошел теракт. Среди участников была команда из Новосибирской области.

Как рассказала Елена Казанцева изданию «Вести Новосибирск», спортсмены из Новосибирска и Бердска стали очевидцами трагедии. Они эвакуировались.

«Ребятишки выходили в том, в чем они находились: в красивых танцевальных платьях, в туфлях», — сказала Елена.

В данный момент все тренера участников занимаются сменой билетов, чтобы вернуться домой.

Напомним, что подросток спас более 100 человек во время теракта в «Крокусе».