В Новосибирске приспустили государственные флаги в день траура 24 марта

24 марта в России объявлено днём общенационального траура.

Трагедия в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» потрясла всю Россию. По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, более ста получили ранения. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.

В связи с произошедшей трагедией в Новосибирской области и во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического характера. Глава государства призвал не допустить новых преступлений и показать единство и солидарность.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников также выразил соболезнования родным и близким погибших, назвав произошедшее «нечеловеческой жестокостью».

Сегодня, в знак памяти о погибших, в Новосибирской области приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендуется отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Напомним, бывшая жительница Новосибирска рассказала о теракте в «Крокусе».