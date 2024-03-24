В Новосибирске пройдёт концерт памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

Концерт памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле» состоится на XI Транссибирском арт-фестивале в Новосибирске.

Организаторы XI Транссибирского арт-фестиваля в Новосибирске решили перенести запланированные выступления на субботу и провести концерт в память погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

Часть вырученных средств от концерта будет направлена в фонд помощи пострадавшим. Выступления, запланированные на субботу («Кармина Бурана» и «Молодые — молодым»), перенесены на 31 марта.

«Второй раз за время жизни Фестиваля мы делаем концерт In memoriam. И это ужасно. Музыка — великая сила, и очень хочется, чтобы она объединяла нас в радости, но сегодня время скорби, и мы посвящаем наш концерт памяти безвинно погибших», — сообщил художественный руководитель фестиваля Вадим Репин.

XI Транссибирский Арт-Фестиваль начался 20 марта в Новосибирске. Концерты форума также запланированы в Красноярске, Самаре, Тольятти, Москве и других городах Новосибирской области и Красноярского края.

Транссибирский Арт-Фестиваль — это российский форум, созданный и возглавляемый российским музыкантом Вадимом Репиным, который каждый год представляет премьеры сочинений современных композиторов. Одним из ключевых направлений фестиваля является работа с начинающими и молодыми музыкантами. Программы фестиваля включены в национальный проект "Культура" и способствуют культурной презентации страны на международном уровне.

Ранее главы всех сибирских регионов объявили об отмене развлекательных и массовых мероприятий. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур с 23 по 25 марта, в рамках которого отменили все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, а также развлекательные программы на радио и телевидении. Флаги на зданиях государственных и муниципальных учреждений в области приспущены.