В Новосибирске в храмах проходят панихиды о погибших при теракте в Подмосковье

Теракт произошел 22 марта.
В храмах Новосибирска проходят панихиды о погибших при теракте в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.
По последним данным, погибло 137 человек. Более 150 пострадали.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Новосибирского и Бердского Никодима в храмах Новосибирской епархии были вознесены заупокойные молитвы о безвинно убиенных.
24 марта президент РФ объявил днем общенационального траура.
В данный момент четверо непосредственных исполнителя теракта найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины.