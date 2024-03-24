В Новосибирске в храмах проходят панихиды о погибших при теракте в Подмосковье

Теракт произошел 22 марта.

В храмах Новосибирска проходят панихиды о погибших при теракте в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

По последним данным, погибло 137 человек. Более 150 пострадали.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Новосибирского и Бердского Никодима в храмах Новосибирской епархии были вознесены заупокойные молитвы о безвинно убиенных.

24 марта президент РФ объявил днем общенационального траура.

В данный момент четверо непосредственных исполнителя теракта найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины.