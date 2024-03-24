Владельцы «Крокуса» рассказали о действиях безоружной охраны во время теракта

Охрана «Крокус Сити Холла» была без оружия во время террористической атаки.

Бизнесмены Араз и Эмин Агаларовы, владельцы «Крокус Сити Холла», ответили на вопросы журналистов относительно действий охраны во время нападения. Они подчеркнули, что более 30 охранников работали без оружия и не могли справиться с диверсантами, которые вооружены четырьмя Калашниковыми.

Один из охранников пропал без вести, а другой был серьезно ранен, работая возле одного из входов здания.

Владельцы заявили, что служба безопасности удерживала зал в течение нескольких часов, чтобы предотвратить панику и обеспечить возможность эвакуации людей.

Напомним, опубликовано видео теракта в «Крокусе», снятое боевиками из Таджикистана.