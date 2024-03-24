Житель Барнаула не выходит на связь после теракта в Подмосковье

Он переехал в Москву из Барнаула несколько лет назад.

Как сообщает телеграм-канал «SHOT», 35-летний Григорий Будько не входит на связь после теракта 22 марта в Подмосковье.

По словам сестры пропавшего, о трагедии она узнала утром из-за разницы во времени и сразу начала звонить брату, но он не отвечал. За несколько минут до концерта группы «Пикник», который должен был пройти в «Крокус Сити Холле», он прислал фотографию зала.

На концерт Григорий отправился с мамой своей невесты, про которую также в данный момент ничего неизвестно.

Напомним, что владельцы «Крокуса» рассказали о действиях безоружной охраны во время. теракта