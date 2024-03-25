25 марта Новосибирск вновь встал в утренних пробках

На дорогах Новосибирска образовались пробки рано утром в понедельник.

Как показывают «Яндекс Карты», 25 марта утром на Октябрьском мосту образовалась пробка почти в 1,5 километр.

По данным 2GIS, самые сильные пробки были зафиксированы на улицах Большевистской, Кирова, Богдана Хмельницкого, Каменском и 1-м Мочищенском шоссе, Октябрьской магистрали, Станционной, Титова, Ватутина, Станиславского и Советском шоссе.

Водители в который раз возмущаются такому положению на дорогах.

«Стоим, ждем, когда построим новый мост», — написал один из водителей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 25 марта сильная магнитная буря достигла Новосибирска.