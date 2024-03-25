Автобус из поселка Светлый будет доезжать до Новосибирска

Маршрут автобуса № 289 продлят на одну остановку, чтобы жителям поселка Светлый было удобнее доезжать до Новосибирска.

Пассажирский транспорт будет доезжать до улицы Французский квартал. Ранее он завершал маршрут на остановке «Микрорайон Светлый».

О новой схеме движения автобуса сообщили в Минтрансе Новосибирской области. Изменения вступят в силу 1 апреля.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске водители автобусов незаконно отказывались перевозить пассажиров за безналичный расчет. Речь идет о перевозчике, который обслуживает маршрут № 29, сообщили в Роспотребнадзоре по Новосибирской области, куда поступали жалобы от людей.