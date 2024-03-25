В Новосибирске юрист Денисов высказался о возможных пытках террористов

Юрист из Новосибирска Вячеслав Денисов поделился мнением о кадрах, на которых якобы пытают террористов, устроивших трагедию в Crocus City Hall.

После задержания четверых террористов, устроивших теракт в Подмосковном ТЦ «Crocus City Hall», в телеграм-каналах военкоров появились ролики, где к обвиняемым якобы применяют пытки. Например, на одном из роликов человеку, похожему на Рачабализоду Саидакрами, отрезают ухо в лесу, а «главаря банды» Мирзоева якобы пытают током в каком-то спортзале.

Новосибирский юрист Вячеслав Денисов сообщил корреспонденту Сиб.фм, что нет никаких данных о пытках, помимо информации неизвестных лиц, слухов и неких фотографий.

«Говорить утвердительно, что происходило на самом деле, мы не имеем никакой возможности. Мы достаточно хорошо видели, как убивали людей террористы и перерезали им горло. Это доказательство. А кто кому-то резал ухо и пытал, у нас информации нет», — сказал он.

Денисов отметил, что стоит понимать, что проводилось силовое задержание опасных террористов.

«Силовое задержание таких людей ведется силами и средствами, когда наш спецназ рискует жизнью и принимает всё необходимое, чтобы взять их живьем. Что и было сделано. Блестяще, на мой взгляд», — добавил он.



Как ранее писал Сиб.фм, один из террористов, устроивших теракт в Подмосковном Crocus City Hall 22 марта, проживал в Новосибирске.