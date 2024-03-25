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Еще троих причастных к теракту в Подмосковье мигрантов отправили в СИЗО

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Исломова Аминчона Исроиловича, Исломова Диловара Исроиловича и Исломова Исроила Ибрагимовича — подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле — отправили в СИЗО до 22 мая.

Фото Еще троих причастных к теракту в Подмосковье мигрантов отправили в СИЗО 2

Сообщается, что они продали исполнителям теракта белый «Рено», на котором террористы покинули Московскую область.

Диловару Исломову 25 лет, он работает таксистом, имеет ребенка. Амичону Исломову 34 года, был водителем автобуса, отец семерых детей. Исроил Исломов — отец мужчин. В преступную группу фигурантов завлек Шамсидин Фаридуни (он был арестован накануне). Всех троих обвиняют по статье о теракте.

Фото Еще троих причастных к теракту в Подмосковье мигрантов отправили в СИЗО 3

Напомним, ранее всех четверых обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» отправили в СИЗО. Трагедия произошла 22 марта.

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Галина Чебыкина
Журналист

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