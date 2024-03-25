Еще троих причастных к теракту в Подмосковье мигрантов отправили в СИЗО

Исломова Аминчона Исроиловича, Исломова Диловара Исроиловича и Исломова Исроила Ибрагимовича — подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле — отправили в СИЗО до 22 мая.

Сообщается, что они продали исполнителям теракта белый «Рено», на котором террористы покинули Московскую область.

Диловару Исломову 25 лет, он работает таксистом, имеет ребенка. Амичону Исломову 34 года, был водителем автобуса, отец семерых детей. Исроил Исломов — отец мужчин. В преступную группу фигурантов завлек Шамсидин Фаридуни (он был арестован накануне). Всех троих обвиняют по статье о теракте.

Напомним, ранее всех четверых обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» отправили в СИЗО. Трагедия произошла 22 марта.