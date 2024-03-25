Эвакуация, заложники и боевики. В Новосибирске на ТЭЦ-5 покажут, как поймать террориста

В Новосибирске покажут, как поймать террористов.

В Новосибирске планируется проведение антитеррористического учения на ТЭЦ-5. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области.

Оперативный штаб Новосибирской области 26 марта проведет учения «Молния» по пресечению условного террористического акта на предприятии топливно-энергетического комплекса холдинга «Сибирская генерирующая компания».

В рамках учений штаб продемонстрирует способы нейтрализации террористов, освобождения заложников, эвакуации сотрудников предприятия и организации ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

Это мероприятие проводят для того, чтобы сотрудники силовых структур, правоохранительных органов и должностные лица органов власти и управления проверили свою готовность к борьбе с терроризмом и преступностью.

Также Сиб.фм сообщал, что после теракта в «Крокус Сити Холле» в Новосибирской области максимально усилят меры безопасности.