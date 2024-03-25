Глава СК заинтересовался детским садом в Новосибирске, где отравились несколько воспитанников

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию, связанную с отравлением нескольких детей в детском саду № 95.

После получения информации о случившемся, глава ведомства поручил организовать процессуальную проверку.

Представители ведомства отметили, что Александр Бастрыкин лично следит за ходом процессуальной проверки и поручил подготовить доклад о ее промежуточных результатах.

Мать одного из пострадавших детей сообщила, что у двух детей был диагностирован сальмонеллез. В связи с инцидентом детский сад был закрыт на карантин. Роспотребнадзор и прокуратура начали проверку в учреждении.

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