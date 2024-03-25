В Новосибирске продали проезд к дому на улице Семьи Шамшиных

Жители дома на улице Семьи Шамшиных, 24/2 обнаружили, что участок земли, который они считали частью своего двора, теперь принадлежит застройщику «КапиталИнвест».

Здесь планируется строительство офисного центра рядом с бизнес-центром «Меридиан». Однако собственники выразили беспокойство, что строительство может затронуть пожарный проезд.

По словам юриста ТСЖ дома Натальи Минялиной, земля застройщика оказалась на подъездных путях и путях к гидрантам дома. В свою очередь, «КапиталИнвест» предложил разделить участок заново и передать спорную часть в собственность ТСЖ, чтобы избежать конфликтов с жителями.

В настоящее время компания ожидает установления даты встречи с жителями для обсуждения ситуации. Также проводятся переговоры с жильцами соседнего дома для обеспечения проезда к участку застройщика.

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