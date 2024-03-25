Кастинг на роль Жириновского возобновили после ареста новосибирского актера Кологривого

Новости о повторном кастинге для фильма о жизни Владимира Жириновского были раскрыты после ареста актера Никиты Кологривого.

Владелец усадьбы Гребнево Андрей Ковалев сообщил порталу Regions о торможении процесса съемок из-за поведения выбранного на главную роль актера. По словам Ковалева, планируется провести новый кастинг, учитывая сложность с игрой Жириновского и использование специальных масок для создания похожести на героя.

Изначально съемки фильма должны были начаться в усадьбе Гребнево. Однако из-за ареста Кологривого процесс пришлось отложить. Бизнесмен также отметил, что успех сериала «Слово пацана» мог повлиять на поведение актера. Он считает, что у него есть возможность исправить ситуацию и выбрать правильный путь.

Новосибирский областной суд подтвердил решение об аресте Кологривого на семь суток после дебоша в кальянной, несмотря на обжалование прокуратурой области, требующее увеличить срок до 15 суток.